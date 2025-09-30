Milano – Le spese estive dei turisti hanno risollevato i consumi in Lombardia. Gli arrivi di stranieri dal nord Europa (Svizzera, Germania, Francia e Inghilterra in particolare) uniti alle presenze di americani, russi e asiatici hanno permesso alla regione di scrivere una parentesi positiva in un anno segnato da una contrazione del valore degli acquisti (-0,4% il dato dei primo otto mesi). Secondo l’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala, ad agosto la Lombardia è cresciuta del 2,5% rispetto al 2024, segnando il secondo miglior risultato del 2025 dopo quello di maggio (+3,3%). Sondrio ha registrato la crescita più consistente (+4,3%), alimentata dalle presenze di turisti italiani e nordeuropei arrivati nelle località di montagna più rinomate della Valtellina e della Valchiavenna, soprattutto quelle più vicine al confine con la Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

