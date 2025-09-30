Le sorelle Fabbri inaugurano FabbriCa | la nuova casa di Marlù tra sogni e tradizione

Montegiardino si è illuminata di una luce speciale quando Rudy Zerbi ha tagliato simbolicamente il nastro di Fabbri.Ca, la nuova dimora di Marlù. Un momento che segna non solo l’inaugurazione di una sede aziendale, ma il compimento di un sogno iniziato ventiquattro anni fa dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Su quel terreno che un tempo ospitava la vecchia fabbrica di famiglia, oggi sorge un polo creativo che racconta una delle storie imprenditoriali più affascinanti del nostro tempo. Dal piccolo negozio all’impero dei gioielli accessibili. La storia inizia in un piccolo negozio del centro storico di San Marino, acquistato dal padre Giuseppe Fabbri. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

