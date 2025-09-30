Le sfide dei Musei Civici di Venezia per il 2026

Il Museo di arte contemporanea nel rinnovato Centro culturale Candiani a Mestre, la valorizzazione delle collezioni, le nuove mostre temporanee nei vari spazi espositivi della città storica. Si è parlato di questo e altro, lunedì, nel corso di un incontro del Comitato scientifico della Fondazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

