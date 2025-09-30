Le sfide dei Musei Civici di Venezia per il 2026
Il Museo di arte contemporanea nel rinnovato Centro culturale Candiani a Mestre, la valorizzazione delle collezioni, le nuove mostre temporanee nei vari spazi espositivi della città storica. Si è parlato di questo e altro, lunedì, nel corso di un incontro del Comitato scientifico della Fondazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Mercoledì 24 settembre al Museo Archeologico Lametino presentazione di “Musei digitali e generazione Z. Nuove sfide per nuovi pubblici” - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Musei Civici Venezia ottiene certificazione parità - La Fondazione Musei Civici di Venezia ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere secondo la prassi, diventando il primo network di musei civici in Italia a ricevere questo riconoscimento, ... Lo riporta ansa.it
