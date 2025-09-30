Le reazioni israeliane al piano di Trump | Una ottima notizia

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tel Avi, 30 set. (askanews) - Gli israeliani reagiscono con ottimismo al piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donald Trump e sostenuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, durante una manifestazione davanti all'ambasciata degli Stati Uniti a Tel Aviv. "Oggi cerchiamo di essere ottimisti", confida Gal Goren, figlio di un ostaggio assassinato, aggiungendo: "Siamo stati molto felici di sentire le parole di Trump". "Questa è davvero un'ottima notizia", dice Tzipi Haitovsky. Per Aviv se Hamas non accetterà questo accordo, "dovrà essere portato avanti senza di lui, nella Striscia di Gaza dovrebbe esserci un'area governata a livello internazionale, e Hamas non ha futuro nella Striscia di Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le reazioni israeliane al piano di trump una ottima notizia

© Quotidiano.net - Le reazioni israeliane al piano di Trump: "Una ottima notizia"

In questa notizia si parla di: reazioni - israeliane

reazioni israeliane piano trumpLe reazioni israeliane al piano di Trump: "Una ottima notizia" - Gli israeliani reagiscono con ottimismo al piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donald Trump e sostenuto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, dura ... Si legge su libero.it

reazioni israeliane piano trumpGuerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Hamas frena: "Sbilanciato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Reazioni Israeliane Piano Trump