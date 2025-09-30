Le reazioni dei palestinesi al piano di Trump fra dubbi e speranza
Ramallah, 30 set. (askanews) - "La mia opinione su questo piano è che si tratti di una nuova forma di colonialismo", dice Ibrahim Arafat, un residente della città di Ramallah, in Cisgiordania, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sostenuto da Israele, ha presentato la sua proposta per mettere fine alla guerra di Gaza. "Penso che sia molto difficile che le condizioni e le circostanze siano favorevoli affinché queste richieste possano essere soddisfatte", afferma, Ghassan Shousha, un altro residente, mentre altri semplicemente "sperano che lo spargimento di sangue finisca". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
