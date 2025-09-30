Le protagoniste del film La Voce di Hind Rajab | Unite dall'umanità per denunciare il genocidio a Gaza

“Questo film rappresenta il genocidio in corso, racconta quello che accade tutti i giorni a Gaza. La storia di Hind Rajab è una tra le migliaia di storie che emergono ogni giorno dalla Mezzaluna Rossa palestinese”, ci ha spiegato Clara Khoury, l’attrice di origini palestinesi che interpreta la psicologa nel film. “La nostra unità è la nostra umanità”, così Saja Kilani ha concluso questa intervista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it