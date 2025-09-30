Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 settembre | la rassegna stampa
Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi l’attenzione è rivolta a Gaza, con Netanyahu alla Casa Bianca che ha detto sì ai 20 punti del piano Trump: ostaggi liberi in 72 ore, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato. Ampio spazio è riservato anche alle elezioni regionali nelle Marche, dove il centrodestra mantiene la guida con Acquaroli di Fdi (52,5%). Affluenza però al 50%, in calo di 10 punti sul 2020. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: prime - pagine
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 luglio: la rassegna stampa
Le prime pagine sportive nazionali – 8 luglio
Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 8 luglio
S A P E R E SUBITO, C A P I R E MEGLIO Buongiorno, ecco le PRIME PAGINE di oggi, 29 settembre 2025 LA NUOVA VENEZIA IL GAZZETTINO LA VOCE DI ROVIGO Consigliamo i nostri lettori all'acquisto giornaliero in edicola di almeno una copia dei nostri - facebook.com Vai su Facebook
Le prime pagine dei giornali di paesi meno umani del nostro, così sensibile alla sorte dei fanatici aspiranti martiri proPal. - X Vai su X
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 29 settembre - La vittoria del Milan nel posticipo domenicale contro il Napoli della quinta giornata di Serie A è uno degli argomenti principali presente sulle. Riporta tuttomercatoweb.com
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 30 settembre 2025 - eu: la giornata del 30 settembre inizia con la nostra consueta ... Da msn.com