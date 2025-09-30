Le previsioni meteo di oggi 30 settembre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3238m. I venti saranno al mattino deboli e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: previsioni - meteo
