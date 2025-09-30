Le piace il toyboy a Ballando si innamorerà di Nikita Andrea Delogu risponde alle critiche sulla vita privata

"Temo che si metteranno insieme, a lei piace il toyboy", è uno dei commenti ricevuti da Andrea Delogu dopo il debutto a Ballando con le Stelle in coppia con Nikita Perotti. Il riferimento to è all'età del uso partner, più piccolo di lei di alcuni anni, come già è stato con l'ex fidanzato luigi Bruno. "Ci si innamora della persona non dell'età", è stata la risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it