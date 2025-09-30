Le offre un passaggio in moto e le mette una mano tra le gambe | 21enne patteggia condanna ' mini'

Le offre un passaggio in moto e le mette una mano tra le gambe. Per questo un 21enne di Orta di Atella è finito davanti al giudice con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il processo si è chiuso con un patteggiamento, con il giudice Dario Berrino del tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

