Le offre un passaggio in moto e le mette una mano tra le gambe | 21enne patteggia condanna ' mini'
Le offre un passaggio in moto e le mette una mano tra le gambe. Per questo un 21enne di Orta di Atella è finito davanti al giudice con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Il processo si è chiuso con un patteggiamento, con il giudice Dario Berrino del tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
