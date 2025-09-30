Le nuove tendenze moda | flash review dalle sfilate milanesi
Life&People.it Milano trasforma la Fashion Week Primavera Estate 2026 in un rito collettivo di memoria e visione. A poche settimane dalla scomparsa di Giorgio Armani, la città ha respirato malinconia e rispetto, ma anche la consapevolezza di dover guardare oltre, raccogliendo e facendo propria questa eredità immensa. Ogni passerella ha assunto il peso di una narrazione culturale in messaggi che intrecciano passato e futuro. Omaggi, debutti e provocazioni hanno reso questa edizione una delle più dense degli ultimi anni, capace di fotografare un’epoca di transizione in cui la moda si fa linguaggio, identità e responsabilità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
