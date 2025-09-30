Negli ultimi anni, la comunicazione sportiva in Italia ha vissuto una trasformazione profonda, guidata dall’avvento delle tecnologie digitali e dalla crescente centralità dei social media. Questa evoluzione ha cambiato il modo in cui club, federazioni e atleti interagiscono con i tifosi, ridefinendo strategie di marketing e aprendo nuove opportunità di sponsorizzazione e coinvolgimento. Come il digitale sta cambiando lo sport. L’impatto delle piattaforme digitali sulla comunicazione sportiva è stato dirompente. Se un tempo la narrazione degli eventi sportivi era affidata principalmente ai media tradizionali, oggi i protagonisti dello sport possono dialogare direttamente con il pubblico attraverso canali come Instagram, TikTok e YouTube. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le nuove frontiere della comunicazione sportiva italiana tra digitale e innovazione