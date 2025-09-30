Le novità nella cura del tumore al colon-retto

Il tumore del colon-retto rappresenta in Italia la seconda neoplasia più frequente per mortalità (10% maschi e 12% femmine). Poco frequente prima dei 40 anni, la sua incidenza aumenta intorno ai 60 anni e raggiunge il picco massimo dopo gli 80 anni. Grazie alla diagnosi precoce attraverso test di screening e ai progressi terapeutici con strategie integrate oggi la mortalità per questa patologia è in diminuzione. Proprio a questi due aspetti è dedicato il secondo incontro del ciclo ‘Update in chirurgia’, che si terrà sabato 4 ottobre al Policlinico San Marco, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo e dell’Università Vita-Salute San Raffaele, un’occasione per affrontare le ultime novità nella diagnosi e cura di questa patologia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

