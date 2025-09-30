Le notizie del 30 settembre | Bremer e Thuram saltano Villarreal-Juve vittorie per Atalanta ed Inter

Calciomercato.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: dal campionato di Serie A, alle sfide delle italiane in Europa Si chiude la quinta giornata di Serie A dopo i posticipi del lunedì, che hanno visto la prima vittoria del Parma (ai danni del Torino ) e il roboante tris esterno della Lazio sul campo del Genoa. DIRETTA Inter, Juventus e Milan: Bremer non convocato per il Villarreal (LaPresse) – Calciomercato.it Dal campionato alle coppe europee, non c’è sosta nella nuova settimana del palinsesto calcistico: questa sera tocca subito a Inter e Atalanta, impegnate in Champions League entrambe in casa rispettivamente contro Slavia Praga e Club Brugge. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

le notizie del 30 settembre bremer e thuram saltano villarreal juve vittorie per atalanta ed inter

© Calciomercato.it - Le notizie del 30 settembre: Bremer e Thuram saltano Villarreal-Juve, vittorie per Atalanta ed Inter

In questa notizia si parla di: notizie - settembre

INPS, ottime notizie per ottenere il bonus: c’è tempo fino a settembre

Dal 15 settembre sarà possibile richiedere il bonus, ottime notizie per gli italiani

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 1 settembre LIVE

notizie 30 settembre bremerJuventus, le ultime in vista del Villareal: Bremer in gruppo, Thuram assente - Dalla Continassa, le ultime sull'allenamento della Juventus alla vigilia del match con il Villarreal: Bremer e Thuram ... Scrive gianlucadimarzio.com

Juve, i convocati contro il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram - La Juventus si prepara alla seconda sfida della League Phase di Champions League contro il Villarreal con alcune scelte di gestione importanti da parte di Tudor. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Notizie 30 Settembre Bremer