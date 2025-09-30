Le Nike Air Force 1 Low Realtree Rattan sono perfette per i veri amanti dell’autunno

Anche se le prossime Nike Air Force 1 Low Realtree Rattan sono state pensate come parte della linea Camo, quindi con stampa mimetica, la verità è che questo autunno per strada non passeranno affatto inosservate. E non c’è da stupirsi. Il marchio sportivo si è unito al numero 1 dell’abbigliamento camo per i boschi e ha creato un’edizione della sua iconica silhouette AF1 destinata a conquistare tutti, ma soprattutto chi considera l’autunno la stagione migliore dell’anno (perché lo è, ovviamente). Di solito, quando arriva questo periodo, troviamo proposte in tonalità verdi, bordeaux, marroni. tutte perfette e sempre amate dai clienti, ma a volte un po’ ripetitive. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

