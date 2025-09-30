Le navi della Flotilla stanno per entrare in una zona a rischio blocco

Agi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano sempre di più alla costa di Gaza, e malgrado gli alert della Marina militare italiana non si fermeranno, andando incontro al rischio di blocco, in quale forma si vedrà stanotte, delle autorità israeliane. Nel pomeriggio di oggi (30 settembre), alle 16.30, la Nave Alpino della Marina Militare, raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste, ha diramato un primo avviso ai militanti della Flotilla avvertendo che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, alle 2 di notte circa i natanti raggiungeranno verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it

le navi della flotilla stanno per entrare in una zona a rischio blocco

© Agi.it - Le navi della Flotilla stanno per entrare in una zona a "rischio blocco"

In questa notizia si parla di: navi - flotilla

Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

navi flotilla stanno entrareFlotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Lo riporta today.it

navi flotilla stanno entrareGiampaolo Di Paola: "La Marina non può agire su Israele in zona di guerra. Neanche se spara sulla Flotilla" - Intervista all'ammiraglio, già ministro e capo di Stato maggiore della Difesa: "La Alpino in acque interazionali in funzione di deterrenza, se Israele ... Riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Navi Flotilla Stanno Entrare