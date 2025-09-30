Le navi della Flotilla stanno per entrare in una zona a rischio blocco
AGI - Le barche della Global Sumud Flotilla si avvicinano sempre di più alla costa di Gaza, e malgrado gli alert della Marina militare italiana non si fermeranno, andando incontro al rischio di blocco, in quale forma si vedrà stanotte, delle autorità israeliane. Nel pomeriggio di oggi (30 settembre), alle 16.30, la Nave Alpino della Marina Militare, raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste, ha diramato un primo avviso ai militanti della Flotilla avvertendo che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, alle 2 di notte circa i natanti raggiungeranno verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche da Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it
Salis: “Commossa dalla Flotilla. L’Italia protegga le navi”
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas"
Giampaolo Di Paola: "La Marina non può agire su Israele in zona di guerra. Neanche se spara sulla Flotilla"