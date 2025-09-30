Le mozioni contro Miracolo I delghingariani fanno muro Ma in tre abbandonano l’aula

di Gaia Parrini Una sala gremita come non si vedeva da tempo. Piena di cittadini, ragazzi e membri del Circolo Velico di Torre del Lago, quella che ieri ha ospitato il consiglio comunale che ha visto, tra l’approvazione dell’estinzione anticipata di otto mutui, il nuovo regolamento sul corpo della polizia municipale, come punti più discussi e attesi all’ordine del giorno dalla cittadinanza stessa, la mozione, proposta da Alessandro Santini della Lega come primo firmatario, per le dimissioni del presidente della Fondazione Festival Puccini Fabrizio Miracolo e la valutazione da parte del sindaco della sua revoca, e quella, avanzata da Dario Rossi del Pd, per la tutela e la valorizzazione del circolo velico di Torre del Lago e la convivenza con il Pucciniano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

