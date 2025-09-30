Le mostre di ottobre da non perdere
Mostre da vedere a Bologna nel mese di ottobre: fra vampiri e grandi donne del Novecento, romanzieri e pittori ecco che l'autunno offre tante belle esposizioni diffuse in tutta la città. Per tutti i gusti. Ecco una piccola selezione delle “imperdibili” mentre QUI ci sono tutte, ma proprio tutte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: mostre - ottobre
Rinasce l'ex Istituto nautico, mostre e visite nella futura residenza universitaria: "Obiettivo inaugurazione ad ottobre"
Mostre in programma a Milano: settembre-ottobre 2025
Musei gratis domenica 5 ottobre: tutte le mostre in programma e visitabili
Scopri le mostre dedicate al Festival del Legno 2025 24 settembre – 5 ottobre 2025 | Cantù #cantu #cantù #festivaldellegno #pezzunici @liceo_melotti @oniro_group @milkitfilm_studio @enaip_cantu - facebook.com Vai su Facebook
Musei gratis domenica 5 ottobre: tutte le mostre in programma e visitabili https://ift.tt/whzrjfy - X Vai su X
Le mostre imperdibili da vedere a ottobre 2025 in Italia - Fumetti, fotografie, opere d’arte e design, ma anche i Maestri classici e gli Impressionisti: l’ottobre italiano, quest’anno, riserva tanti bellissimi appuntamenti. Segnala siviaggia.it
Le più belle mostre d'arte in Italia che non potete assolutamente perdervi quest'autunno - Scopriamo le mostre imperdibili in Italia tra autunno e inverno 2025: da Dalí a Carrington, Kandinskij e la rivoluzione espressionista ... Secondo grazia.it