Le migliori scarpe viste alla Fashion Week di Milano | sì al tacco di ogni misura e forma ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano Fashion Week che si è appena conclusa ci ha dato un’anticipazione sulle tendenze della prossima estate in fatto di abiti e accessori. 58 sfilate – tra fisiche e digitali – e oltre 80 presentazioni: la proposta dei piccoli e grandi brand è ampia e variegata, pensata per ogni tipo di donna e ogni tipo di stile. Sul fronte scarpe, la tendenza è chiara: l’attenzione è sul tacco, di ogni misura e forma. Più è stravagante, meglio è: tondo, a zigzag, ricurvo. Le altezze, in generale, si abbassano: scarpe più portabili, che uniscono comfort ed estetica. Non mancano i grandi classici: ballerine, mocassini, sandali con i listini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

le migliori scarpe viste alla fashion week di milano s236 al tacco di ogni misura e forma ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba

© Ilfattoquotidiano.it - Le migliori scarpe viste alla Fashion Week di Milano: sì al tacco di ogni misura e forma, ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba

In questa notizia si parla di: migliori - scarpe

Allenarsi in estate: i tessuti migliori, le scarpe giuste e cosa evitare

Le migliori scarpe da trekking per le tue avventure in montagna (e non solo)

Le migliori scarpe da tennis per fare il più potente degli ace

A Milano le scarpe camminano in punta di piedi - La proposta più eccentrica, infine, arriva da Jil Sander che mette in scena delle stringate a punta in pelle o vernice, in nero o in colori insoliti come il blu cobalto e il verde oliva, con ... Segnala amica.it

Le migliori scarpe Puma uomo che puoi comprare adesso, per fare tuo il trend sneaker del momento - Nel fervore dell'ultima Fashion Week di Parigi, gli occhi esperti degli osservatori si sono concentrati sulle migliori scarpe Puma, tornate più che mai protagoniste indiscusse all'interno del circuito ... Secondo gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Migliori Scarpe Viste Fashion