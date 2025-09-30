Le migliori scarpe viste alla Fashion Week di Milano | sì al tacco di ogni misura e forma ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba
La Milano Fashion Week che si è appena conclusa ci ha dato un’anticipazione sulle tendenze della prossima estate in fatto di abiti e accessori. 58 sfilate – tra fisiche e digitali – e oltre 80 presentazioni: la proposta dei piccoli e grandi brand è ampia e variegata, pensata per ogni tipo di donna e ogni tipo di stile. Sul fronte scarpe, la tendenza è chiara: l’attenzione è sul tacco, di ogni misura e forma. Più è stravagante, meglio è: tondo, a zigzag, ricurvo. Le altezze, in generale, si abbassano: scarpe più portabili, che uniscono comfort ed estetica. Non mancano i grandi classici: ballerine, mocassini, sandali con i listini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: migliori - scarpe
