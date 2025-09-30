Le migliori borse viste alla Fashion Week di Milano | intrecciate a mezzaluna o scamosciate ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba

Nella moda, non c’è un oggetto desiderato come la borsa. È il bene rifugio del guardaroba, la compagna di viaggio delle giornate (e delle grandi serate), l’investimento da fare nel tempo. Perché mentre i vestiti cambiano con le stagioni, con gli anni, con i gusti, una bella borsa è per sempre. Le sfilate della Milano Fashion Week appena conclusa hanno presentato le borse della prossima PrimaveraEstate: il focus è tutto sulla texture, sui materiali, sui dettagli. C’è anche chi le raddoppia, facendone sfilare due al braccio delle modelle. Chi punta tutto sul minimalismo e chi gioca con perline, rintrecci, ispirazioni botaniche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le migliori borse viste alla Fashion Week di Milano: intrecciate, a mezzaluna o scamosciate, ecco i modelli di tendenza da avere nel guardaroba

