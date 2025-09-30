Le mazzette all' Asp per le cure ai malati terminali | il gip dispone gli arresti domiciliari per i due indagati

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancavano pochi minuti alla scadenza dei termini, ma il gip Giuseppina Zampino poco prima delle 10 di stamattina ha finalmente deciso - dopo quasi 24 ore di camera di consiglio - che il presidente della Samot, Mario Lupo, e il dirigente dell'Asp, Francesco Cerrito, arrestati in flagranza venerdì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

