“Non ho alcuna preclusione sull’eventuale candidatura di un esponente della Lega in Veneto, ci riuniremo presto e vedremo”, dice il vicepremier e capo di Forza Italia Antonio TajaniContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le Marche sbloccano il Veneto, ma al centrodestra resta il nodo Puglia