Le Marche riconfermano Acquaroli e spezzano i sogni di Ricci e Schlein
Il governatore uscente supera il 50% delle preferenze, staccando nettamente l’eurodeputato sotto inchiesta che tornerà a Strasburgo. Fratelli d’Italia oltre il 27%, M5s al lumicino. Giorgia Meloni: «Ha vinto il buon governo». 🔗 Leggi su Laverita.info
Sondaggi politici Regionali Marche 2025/ Acquaroli +2% su Ricci: choc Pd, la destra recupera. FdI prima lista - Sondaggi politici BidiMedia ad 1 mese dalle Elezioni Regionali Marche 2025: il contro- Scrive ilsussidiario.net
Salvini nelle Marche per i ‘suoi’ candidati: “Con la vittoria di Acquaroli mi accontento che la Lega sia secondo partito” - Sirolo (Ancona), 1 settembre 2025 – "Mi accontento che la Lega sia il secondo partito ma in seconda cifra", ovviamente con la vittoria del centrodestra di Francesco Acquaroli. Scrive ilrestodelcarlino.it