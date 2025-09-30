Le Marche restano a destra | Acquaroli firma il bis con il 52% Ricci al 44% flop del campo largo

????? Ancona, 30 settembre 2025 – Il centrosinistra sognava una reconquista che benedisse le magnifiche sorti e progressive del campo largo nella terra di Leopardi, primo test del voto di midterm chiamato regionali d’autunno. Il risveglio è stato ben più prosaico (e brusco) nelle Marche – terra di mezzo tra l’Adriatico e gli Appennini, tra la Romagna progressista e l’Abruzzo avamposto del Mezzogiorno, operose per antonomasia, più tradizionaliste che radicali –, che dopo cinque anni non voltano le spalle al centrodestra, ma anzi premiano (e forse anche oltre le aspettative) la seconda volta del meloniano Francesco Acquaroli, presidente uscente della prima giunta di centrodestra della regione, e con lui anche l’ appeal del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

