Le Giuste Parole | nasce in Puglia il festival del linguaggio inclusivo
Una comunità accademica, il mondo dell’informazione e la società civile si danno appuntamento in Capitanata per interrogarsi sul linguaggio con cui i media raccontano e formano l’opinione pubblica: il 20 ottobre al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e il 21 ottobre 2025 a Vieste va in scena il Festival “Le Giuste Parole”. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
