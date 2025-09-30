Le Giornate della Castagna 2025

Tornano le Giornate della Castagna a Canepina, in provincia di Viterbo. Il paese cimino sarà in festa tra cantine aperte, spettacoli folcloristici, musica e cultura per 5 fine settimana.L'edizione numero 43 a Canepina (VT) è la festa autunnale che celebra il principale prodotto dell'agricoltura. 🔗 Leggi su Romatoday.it