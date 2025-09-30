le emozioni di brianza classica la rassegna itinerante fra bach rossini e nino rota

Brani di Bach e Rossini, Rota e Michael Nyman, eseguiti da un duo flauto e arpa e uniti dal filo rosso del parlare di contrasti in musica. È quanto si potrà ascoltare nella nuova tappa del festival itinerante Brianza Classica, che questo fine settimana approderà a Brugherio, nello Spazio Nuovo Maria Bambina di via Filzi: qui sabato alle 20.30 si potrà prendere parte al concerto dal titolo “Angeli e demoni“ che avrà per protagonista il Duo Mercelli-Sanzin, formato da Massimo Mercelli al flauto traverso e Nicoletta Sanzin all’arpa. In programma la Sonata in do maggiore 1033 di Johann Sebastian Bach, un “Andante con variazioni sull’aria Di tanti palpiti“ di Gioacchino Rossini, le “Variazioni su un tema di Rossini“ di Chopin e i “Due pezzi per flauto solo“ di Nyman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

