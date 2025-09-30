L’Atalanta c’è, e la zuccata di Pasalic che a due minuti dalla fine ribalta il Bruges è un segnale anche per Ivan Juric, dato da qualche spiffero di troppo non ancora a suo agio nel gestire il nuovo corso nerazzurro. E invece la squadra ci crede (di solito un merito per l’allenatore), e lo ha dimostrato con un secondo tempo d’assalto che ha portato i primi tre punti in Champions. Anche se – inevitabilmente – qualche problema resta, in primis quello degli infortunati (alla catena si sono aggiunti Bellanova e Kossounou). I 3 punti, però, sono una buona medicina, e Juric può dirsi soddisfatto: “Per me è la prima vittoria in questa coppa, un’emozione grande – dice alla fine -: eravamo in difficoltà numerica ma abbiamo trovato il modo di vincerla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le due facce di Atalanta-Bruges e l'assalto vincente dei nerazzurri