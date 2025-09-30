Le Défilé show a Parigi con le star | in passerella anche Bebe Vio
Parigi, 30 set. (askanews) - Si è aperta in grande la Fashion Week parigina, con una sfilata-evento sui gradini dell'Hotel de Ville. Tra le modelle anche celebrità come Jane Fonda, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria e l'italiana Bebe Vio, protagoniste in passerella di "Le Défilé 2025: Libertà. Uguaglianza. Sorellanza" di L'Oreal, sfilata pensata per unire bellezza, moda e femminismo e accendere i riflettori sul potere dell'autostima. Le ambasciatrici più celebri del marchio di bellezza hanno sfilato con abiti disegnati dalle principali case di moda, ispirati a temi come l'emancipazione e l'inclusività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
