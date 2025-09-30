Lo scorso 29 settembre, L’Oréal Paris ha trasformato l’Hôtel de Ville di Parigi in un palcoscenico con la sua filata Le Defilé nel mezzo della fashion week parigina. Così, una volta ancora, al grido di “tu vali” le ambasciatrici del brand hanno sfilato e unito le forze all’insegna dell’inclusività e del femminismo. Con uno sguardo attento alla bellezza over 60. In passerella, rappresentanti del mondo della moda, del cinema e dello sport, da Kendall Jenner a Eva Longoria passando Cindy Bruna, Anitta, Elodie, Bebe Vio e Cara Delevingne, solo per citarne alcune. Senza dimenticare i maschietti, dall’altista italiano Gianmarco Tamberi al tiktoker Bach Buquen. 🔗 Leggi su Amica.it

Le Defilé L'Oréal Paris è un inno alla bellezza delle donne over 60