Le Défilé L’Oréal Paris 2025 | glamour femminismo e tante star internazionali
( a skanews) – Si è aperta in grande la Fashion Week parigina, con una sfilata-evento L’Oreal sui gradini dell’Hotel de Ville. Le star all'evento Le Défilé di L'Oréal PE 2026. guarda le foto Tra le modelle anche celebrità come Jane Fonda, Andie MacDowell, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria e l’italiana Bebe Vio, protagoniste in passerella di Le Défilé 2025: Libertà. Uguaglianza. Sorellanza di L’Oreal, sfilata pensata per unire bellezza, moda e femminismo e accendere i riflettori sul potere dell’autostima. Leggi anche › Le Défilé di L’Oréal Paris: da Kendall Jenner a Jane Fonda, le più belle in passerella › Debutti attesissimi e show da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
