Lazio ritrova il gol e travolge il Genoa 3-0 al Ferraris

In meno di cinque minuti la partita prende una piega chiara, e al ‘Ferraris’ si capisce che la serata modificherà la rotta di entrambe le squadre: la Lazio, dopo due turni senza reti, si riscopre incisiva, il Genoa inciampa ancora. Da quel momento nasce un 3-0 che pesa su classifica e morale. Un avvio vibrante . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lazio ritrova il gol e travolge il Genoa 3-0 al Ferraris

