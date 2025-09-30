Lazio | la rivincita di Basic e Cancellieri contro il Genoa Dele-Bashiru fuori rosa

Roma 30 settembre 2025 - Serviva una reazione per scacciare delle settimane senza dubbio dure, quando sei reduce da tre sconfitte in quattro gare, tra cui il derby tra le mura amiche. La trasferta del Luigi Ferraris contro il Genoa non era di certo la sfida più semplice per ritrovare il sorriso. Se a questo si aggiunge l'incredibile emergenza a centrocampo, tanti dubitavano di una pronta reazione da parte della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri però è riuscita a ribaltare il copione scritto per loro. I biancocelesti si sono imposti con qualità e organizzazione tattica, superando il Genoa con un convincente 0-3 a domicilio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio: la rivincita di Basic e Cancellieri contro il Genoa, Dele-Bashiru fuori rosa

