Basic torna protagonista: da escluso a pedina utile per la Lazio. I tifosi lo ribattezzano ‘Sergej Milinkovic-Basic’ Dopo un lungo periodo trascorso ai margini, Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, è tornato protagonista con la maglia della Lazio. Il suo rientro in campo ha sorpreso molti osservatori, che lo davano ormai fuori dai piani tecnici. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Lazio, il ritorno di Basic: da oggetto misterioso a risorsa ritrovata. I tifosi: "Sergej Milinkovic-Basic" - Sui social, i tifosi hanno accolto il suo ritorno con ironia e affetto, ribattezzandolo "Sergej Milinkovic-

Basic, il ritorno in campo che sorprende: la Lazio riscopre un centrocampista dimenticato - Basic torna protagonista dopo un anno e mezzo di attesa: prova solida e riconoscimenti dalla stampa sportiva Dopo un lungo periodo ai margini, Toma Basic è tornato a calcare il terreno di gioco con la ...

