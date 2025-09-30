Lazio i volontari rimuovono oltre 5 tonnellate di plastica

Roma, 30 settembre 2025 – Anche il Lazio  ha preso parte con determinazione alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patroci nio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica  e il supporto di MINI Italia come main sponsor. Nel weekend del 27 e 28 settembre,  13 appuntamenti hanno visto protagonisti 356 volontari laziali, impegnati a ripulire spiagge, fiumi, parchi e aree verdi: il risultato è stato la  rimozione di 5.238 chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente. Un’azione concreta, coordinata dal  referente regionale di Plastic Free, Lorenzo Paris,  e parte di una mobilitazione nazionale che ha coinvolto 228 eventi in Italia, con un totale di 6. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

