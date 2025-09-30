Lazio i volontari rimuovono oltre 5 tonnellate di plastica
Roma, 30 settembre 2025 – Anche il Lazio ha preso parte con determinazione alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patroci nio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il supporto di MINI Italia come main sponsor. Nel weekend del 27 e 28 settembre, 13 appuntamenti hanno visto protagonisti 356 volontari laziali, impegnati a ripulire spiagge, fiumi, parchi e aree verdi: il risultato è stato la rimozione di 5.238 chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente. Un’azione concreta, coordinata dal referente regionale di Plastic Free, Lorenzo Paris, e parte di una mobilitazione nazionale che ha coinvolto 228 eventi in Italia, con un totale di 6. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Week formativo per 10 volontari di Anpas Lazio che insieme ai volontari di Anpas Abruzzo hanno partecipato al corso Nazionale di Logistica. Grazie ai formatori di Anpas Lazio e grazie alle associazioni Brigata Volontaria, Camelot Him, CB Rondine, Praesidiu - facebook.com Vai su Facebook
