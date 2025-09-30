Lazio Castellanos torna a sfornare bonus | due gol e tre assist in cinque giornate

Fantamedia dell'8,2 per l'argentino che ha guidato la Lazio anche nella vittoria di lunedì sera sul Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, Castellanos torna a sfornare bonus: due gol e tre assist in cinque giornate

Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni

Lazio, Castellanos è incedibile: rifiutata un'offerta del Flamengo

Mercato Lazio: Interesse del Flamengo per Castellanos, ma nessuna trattativa concreta

Lazio, Castellanos torna a sfornare bonus: due gol e tre assist in cinque giornate - Maurizio Sarri ha forse trovato il suo centravanti titolare e i fantallenatori che hanno scelto l'argentino in estate si godono una pioggia di bonus.

Genoa ko 3-0 e la Lazio torna alla vittoria: gol di Cancellieri, Castellanos e Zaccagni - I biancocelesti agganciano il Sassuolo al 12° posto in classifica con 6 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 2