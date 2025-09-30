L' azienda speciale di Montesilvano al lavoro per le domande dei contributi per i centri estivi 2025

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Montesilvano informa che l’azienda speciale sta procedendo con l'istruttoria delle numerose domande pervenute per il contributo centri estivi 2025.Coloro che risulteranno beneficiari del contributo, saranno contattati direttamente dagli uffici dell'azienda speciale per l'acquisizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

