L' azienda speciale di Montesilvano al lavoro per le domande dei contributi per i centri estivi 2025
Il Comune di Montesilvano informa che l’azienda speciale sta procedendo con l'istruttoria delle numerose domande pervenute per il contributo centri estivi 2025.Coloro che risulteranno beneficiari del contributo, saranno contattati direttamente dagli uffici dell'azienda speciale per l'acquisizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: azienda - speciale
Azienda Speciale Civitella: le priorità e il bilancio di metà obbligatorio della Farmacia Comunale
Azienda Speciale Civitella: le priorità e il bilancio di metà mandato della Farmacia Comunale
Nominato il nuovo CdA di Informa, azienda speciale della Camera di commercio
Informare - Azienda Speciale Camera di Commercio Frosinone Latina | Frosinone - facebook.com Vai su Facebook
Evemti weekend progetto Filiera locale di azienda speciale "Riviere di Liguria" della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona BEERinBO' Giardini Löwe Città di Bordighera EXPO Valle Arroscia Comune di Pieve di Teco - X Vai su X
Trenta assistenti all’autonomia e alla comunicazione assunti a Montesilvano - «Siamo il primo ente in Abruzzo a indire e realizzare un concorso sfociato nell’assunzione di trenta nuove figure, un passo fondamentale per garantire alle ... Riporta superando.it
Inclusione scolastica Montesilvano, assunti 30 nuovi assistenti - Sono già al lavoro i nuovi 30 dipendenti Asacom dell'Azienda Speciale per i Servizi sociali del Comune di Montesilvano, assunti a seguito di avviso pubblico: Asacom è l'acronimo di assistenti all'auto ... msn.com scrive