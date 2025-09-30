L' azienda che investe 150 milioni di euro a Cameri | previste nuove assunzioni

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Procos investe 150 milioni nello stabilimento di Cameri, a Novara. L’annuncio ufficiale è avvenuto all’evento "Investing in Piedmont: crafting the future of manufacturing & innovation", dedicato all’attrazione degli investimenti, organizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azienda - investe

MASCHIO GASPARDO investe in LYNX AG, azienda statunitense di Churdan (Iowa) e avvia la produzione di seminatrici di grandi dimensioni negli Stati Uniti

L’azienda pH investe a Calenzano: "Buone ricadute per l’occupazione"

azienda investe 150 milioniLa Procos di Cameri investe altri 150 milioni di euro per ricerca e sviluppo - farmaceutica fa parte del gruppo giapponese Cbc Co Ltd: le risorse si aggiungono ai 100 i milioni di euro già investiti, per un totale di 250 milioni di euro ... Lo riporta rainews.it

azienda investe 150 milioniLa giapponese Procos investe 150 milioni sul polo chimico piemontese - L’annuncio a Osaka: la società farmaceutica del gruppo Cbc è attiva nello stabilimento di Cameri Un investimento complessivo di 250 milioni in otto anni per ampliare lo stabilimento di Cameri e potenz ... Segnala torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Azienda Investe 150 Milioni