Law & order la nuova stagione e la decisione controversa che scatena i fan

il ritorno di law & order: svu e le prime impressioni della nuova stagione. La ripresa di Law & Order: SVU con la sua 27ª stagione ha suscitato grande attenzione, portando sullo schermo eventi inaspettati che hanno già generato discussioni tra gli appassionati. La puntata d’apertura si distingue per un avvenimento che ha profondamente segnato l’universo della serie: la morte improvvisa di Donald Cragen, interpretato da Dann Florek. Questa decisione ha rappresentato un punto di svolta rispetto ai tradizionali episodi autoconclusivi, lasciando il pubblico senza molte spiegazioni sulla causa del decesso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

