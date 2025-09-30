L’avvocato di Andrea Sempio | Lui e Stasi innocenti Chiara Poggi uccisa dalla massoneria per le ricerche sulla pedofilia

Tpi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio e Alberto Stasi non hanno ucciso Chiara Poggi: ne è convinto l’avvocato Massimo Lovati, legale del nuovo indagato del delitto di Garlasco, che a La Stampa “riscrive” la storia dell’omicidio della ragazza di 26 anni. L’avvocato parla prima di tutto del bigliettino, ritrovato a casa dei genitori di Andrea Sempio “Venditti gip archivia X 20-30 euro”, che ha contribuito a portare l’ex procuratore Venditti a essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. “Antepongo un fatto. Parliamo di una famiglia abituata a conservare tutto. Biglietti di ogni specie: elettricista, idraulico, parcheggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'avvocato di Andrea Sempio: "Lui e Stasi innocenti, Chiara Poggi uccisa dalla massoneria per le ricerche sulla pedofilia"

