Il campione belga è sempre di più al centro della polemica: FantAntonio commenta durissimo sul caso che sta infiammando il web A Napoli, in queste ore di attesa pre Champions, il caso Kevin De Bruyne tiene banco, con il belga al centro di un vortice di discussioni dopo la sua reazione alla sostituzione durante la sconfitta contro il Milan. Un gesto che non è passato inosservato, né ai tifosi né ad Antonio Conte, e che ha trovato in Antonio Cassano un “difensore d’eccezione”. Mentre il Napoli si prepara alla sfida di domani contro lo Sporting, il primo match europeo al Maradona, il clima dovrebbe essere quello di chi vuole lasciarsi alle spalle le polemiche e guardare avanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - "L'avrei preso a cazzotti": Cassano contro Conte, è bufera su De Bruyne