Lavoro le offerte della settimana nel novarese | gli annunci del 30 settembre

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addetti alla vendita, operai, educatori e impiegati. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 6 ottobre. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare il sito internet. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

lavoro - offerte

