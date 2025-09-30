Lavori sull’acquedotto In viale Bustichini ecco le nuove tubazioni

"Ridurre in modo drastico l’incidenza delle perdite idriche, migliorare l’affidabilità e la continuità del servizio, e aumentare la portata e la pressione dell’acqua in rete, rendendo piu efficiente il sistema di distribuzione". Sono questi gli obiettivi dell’intervento di Acque in arrovp sull’acquedotto di viale Bustichini, tassello fondamentale nell’ambito del programma di rinnovo delle infrastrutture idriche, promosso dal gestore del servizio in sinergia con l’amministrazione comunale. L’opera prevede la completa sostituzione di 960 metri di condotte idriche, ormai deteriorate, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, materiale più resistente e durevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

