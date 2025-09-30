Lavori sull’acquedotto In viale Bustichini ecco le nuove tubazioni

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ridurre in modo drastico l’incidenza delle perdite idriche, migliorare l’affidabilità e la continuità del servizio, e aumentare la portata e la pressione dell’acqua in rete, rendendo piu efficiente il sistema di distribuzione". Sono questi gli obiettivi dell’intervento di Acque in arrovp sullacquedotto di viale Bustichini, tassello fondamentale nell’ambito del programma di rinnovo delle infrastrutture idriche, promosso dal gestore del servizio in sinergia con l’amministrazione comunale. L’opera prevede la completa sostituzione di 960 metri di condotte idriche, ormai deteriorate, con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, materiale più resistente e durevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori sull8217acquedotto in viale bustichini ecco le nuove tubazioni

© Lanazione.it - Lavori sull’acquedotto. In viale Bustichini ecco le nuove tubazioni

In questa notizia si parla di: lavori - sull

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte

Viale Dune, via ai lavori sull'illuminazione pubblica: chiusa la pista ciclabile

Lavori al ponte sull’Arno: "Il cantiere va avanti nel rispetto dei tempi"

lavori sull8217acquedotto viale bustichiniLavori sull’acquedotto. In viale Bustichini ecco le nuove tubazioni - Investimento da 900mila euro per ridurre le perdite, modifiche alla viabilità. Secondo lanazione.it

Lavori acquedotto viale Bustichini: 1 km di nuove tubazioni per migliorare il servizio, investimento da 900mila euro - E ancora: aumentare la portata e la pressione dell’acqua in rete, efficientando il sist ... Scrive valdinievoleoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Sull8217acquedotto Viale Bustichini