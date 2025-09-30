Lavori sulla linea Brescia-Verona | due fine settimana senza treni e Frecciarossa deviati ecco dove e quando

Milano, 30 settembre 2025 – Due fine settimana contraddistinti da interruzioni e circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Milano-Venezia. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova dalle ore 5 del 4 alle ore 5 del 6 ottobre prossimi, e ancora dalle ore 5:00 del 18 alle ore 5:00 del 20 ottobre prossimi, per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete ferroviaria italiana. Lo rende noto Trenitalia. Servizi sostitutivi . Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha previsto corse bus tra Brescia e Verona Porta Nuova e viceversa, con modifiche degli orari ed aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

