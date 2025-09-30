Lavori rinviati Salta l’asciutta del Naviglio

I lavori sono d’impatto, i tempi richiesti troppo lunghi, revoca per l’annunciata asciutta totale del Naviglio Martesana. Gli interventi, importanti, previsti sono rinviati su carta all’autunno 2026, data in cui verrà riprogrammata un’unica, lunga asciutta tecnica. La decisione è stata presa e formalizzata nei giorni scorsi dello staff tecnico del Consorzio Est Ticino Villoresi. Il programma di lavori calendarizzati e rinviati include il rifacimento di tratti spondali a Inzago e Gorgonzola e soprattutto la sistemazione del tratto di incrocio fra torrente Trobbia e naviglio in territorio di Gessate e Bellinzago Lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

