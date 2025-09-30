Lavori in Piazza Baldissera il comune di Torino indica i percorsi alternativi per evitare code | Le mappe
In piazza Baldissera a Torino proseguono i lavori che riguardano la trasformazione dell’attuale rotatoria in un incrocio regolato da semafori intelligenti e la realizzazione dei binari per la futura riattivazione della linea tranviaria 10. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - piazza
Piazza Italia, via ai lavori: Rfi gestirà il cantiere, ma sarà ‘tagliata’ la sosta
Piazza del Cisternone, lavori Asa alle tubature dell'acqua: possibili disagi al servizio idrico
Piazza Mondello, firmato il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto per la riqualificazione: lavori a metà settembre
Avvio dei lavori di riqualificazione della piazza di Mondello – Dichiarazione consigliere Zacco https://www.comune.palermo.it/novita/avvio-dei-lavori-di-riqualificazione-della-piazza-di-mondello-dichiarazione-consigliere-zacco-posta-in-arrivo/ - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Baldissera, che caos per il traffico! La Città consiglia percorsi alternativi fino a primavera - I lavori in piazza Baldissera non si fermano, e con loro non si fermano nemmeno i disagi per gli automobilisti torinesi. Scrive giornalelavoce.it
Lavori in Piazza Baldissera, il comune di Torino indica i percorsi alternativi per evitare code | Le mappe - In piazza Baldissera a Torino proseguono i lavori che riguardano la trasformazione dell’attuale rotatoria in un incrocio regolato da semafori intelligenti e la realizzazione dei binari per la futura ... Secondo torinotoday.it