Lavori di manutenzione scatta la sospensione idrica nella zona orientale
Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Generale Clark civico 29, sarà sospesa l'erogazione idrica nella giornata di venerdì 3 ottobre, dalle ore 9 alle 12, in via Generale Clark, dal civico 13B al civico 41 (solo civici dispari. )La società - fa sapere Salerno Sistemi -.
Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Lavori nelle scuole per un milione. Al via interventi di manutenzione: "Avremo edifici più fruibili e salubri"
Sono partiti oggi i lavori di manutenzione straordinaria e restauro dei candelabri ornamentali del nostro lungomare. Un intervento atteso, che riguarda uno dei simboli più amati e fotografati di Bari. I lampioni sono in tutto 197: per circa un terzo di questi è previ
Tram, primo stop dopo i lavori: cavo si spezza, il convoglio resta bloccato per un'ora in piazzale Stazione - Ieri, infatti, attorno a mezzogiorno, un convoglio, una volta arrivato in piazzale Stazione,
Sospensione erogazione acqua a Fivizzano per lavori di manutenzione - Martedì sospensione erogazione acqua potabile in diverse frazioni di Fivizzano per lavori di manutenzione all'impianto dell'acquedotto.