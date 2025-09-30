Lavori di manutenzione scatta la sospensione idrica nella zona orientale

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in via Generale Clark civico 29, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di venerdì 3 ottobre, dalle ore 9 alle 12,  in via Generale Clark, dal civico 13B al civico 41 (solo civici dispari. )La società - fa sapere Salerno Sistemi -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - manutenzione

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Lavori nelle scuole per un milione. Al via interventi di manutenzione: "Avremo edifici più fruibili e salubri"

lavori manutenzione scatta sospensioneTram, primo stop dopo i lavori: cavo si spezza, il convoglio resta bloccato per un’ora in piazzale Stazione - Ieri, infatti, attorno a mezzogiorno, un convoglio, una volta arrivato in piazzale Stazione, ... ilgazzettino.it scrive

Sospensione erogazione acqua a Fivizzano per lavori di manutenzione - Martedì sospensione erogazione acqua potabile in diverse frazioni di Fivizzano per lavori di manutenzione all'impianto dell'acquedotto. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Manutenzione Scatta Sospensione