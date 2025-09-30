Lavori biblioteca in piazzetta del Commissario

Vorrei evidenziare come vengono gestiti gli spazi comunali creando disservizio agli utenti. Sono quasi 2 settimane che in piazzetta del Commissario, una zona già molto disagiata per il parcheggio, sono stati occupati 6 posti per il cantiere della facciata della biblioteca. Fin qui non ci sarebbe. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Biblioteca chiusa e lavori mai partiti, il comitato torna a protestare: "Il tempo delle promesse è finito"

Biblioteca 'La Magna Capitana' ancora chiusa: presentato il dossier sui ritardi e i lavori non realizzati

Pnrr, la riqualificazione della biblioteca resta senza direttore dei lavori

Lavori, oltre 1,2 milioni di euro per via Panzani e piazza Santa Felicita-via Guicciardini - Un centro storico sempre più vivibile e sempre più a misura di pedoni con marciapiedi più ampi e piazze che diventano luoghi di socializzazione e di incontro. Lo riporta lanazione.it

“Restituiteci la piazzetta dedicata a Pascoli”. Italia Nostra chiede la rimozione del cantiere - Massa, 24 febbraio 2025 – Liberate la piazzetta dedicata al poeta Giovanni Pascoli, chiusa dal 2016: è l’appello di Italia Nostra Massa Montignoso sostenuta da numerosi poeti massesi. lanazione.it scrive