Lavori al nuovo centro commerciale chiude temporaneamente un tratto di pista ciclabile
Lavori al via per la realizzazione di un passo carrabile, per il periodo compreso tra mercoledì 1 (con inizio dalle 8) a venerdì 10 ottobre (conclusione prevista per le 19). Le operazioni in questione sono quelle in programma in via Osti, a Bondeno, con interessamento della limitrofa pista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - nuovo
MAX WORKING: IL NUOVO SHOW DI ITALIA1. MAX ANGIONI, 8 LAVORI E I VIP COINVOLTI
Forlì, nuovo manto in viale Roma: al via i lavori di riasfaltatura
Rifiuti, nuovo centro Alea: "Lavori secondo i tempi. Opera di grande valore"
La Bcc Banca Alpi Marittime annuncia il nuovo progetto culturale: lavori al via dal 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono i lavori per realizzare finalmente un nuovo marciapiede su via Aurelia Antica. L’intervento interessa un tratto di circa 600 metri, tra via Leone XIII e il civico 162, proprio davanti a uno degli ingressi principali di Villa Doria Pamphilj, molto frequentato - X Vai su X
Como, il nuovo centro commerciale (che ha ‘preso colore’) cambia la viabilità: rotonda e corsie separate - I lavori di costruzione del punto vendita Decathlon di via Cecilio procedono a gran ritmo, promettendo ... Secondo comozero.it
Il Centro Commerciale Rescaldina si rinnova: al via i lavori di riqualificazione per oltre 11.000 mq - Al via un’importante operazione di rinnovamento per il Centro Commerciale Rescaldina, storico punto di riferimento per il Nord- Si legge su varese7press.it