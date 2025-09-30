Lavori al nuovo centro commerciale chiude temporaneamente un tratto di pista ciclabile

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori al via per la realizzazione di un passo carrabile, per il periodo compreso tra mercoledì 1 (con inizio dalle 8) a venerdì 10 ottobre (conclusione prevista per le 19). Le operazioni in questione sono quelle in programma in via Osti, a Bondeno, con interessamento della limitrofa pista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

