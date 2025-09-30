L’avaria di un sottomarino Kilo II e le strategie della flotta russa per restare nel Mediterraneo

It.insideover.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto racconta il canale Telegram russo VChK-OGPU, un sottomarino classe Kilo II (o Kilo migliorata) appartenente alla Flotta del Mar Nero, il “Novorossijsk”, ha subito una grave avaria mentre era in navigazione per uscire dal Mediterraneo. A causa di danni al sistema di alimentazione il carburante si sarebbe diffuso direttamente nella sentina. Viene riportato che a bordo non ci sarebbero pezzi di ricambio per le riparazioni, né specialisti qualificati in grado di effettuarle, pertanto, dato che l’accumulo di carburante rappresenta un fattore di rischio esplosione elevato, a quanto risulta sarebbe stata presa la decisione di scaricare il carburante in mare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

l8217avaria di un sottomarino kilo ii e le strategie della flotta russa per restare nel mediterraneo

© It.insideover.com - L’avaria di un sottomarino Kilo II e le strategie della flotta russa per restare nel Mediterraneo

In questa notizia si parla di: avaria - sottomarino

Allarme nel Mediterraneo, sottomarino russo in avaria con 52 uomini a bordo

Sottomarino russo in avaria nel Mediterraneo. Verso un bis della tragedia Kursk?

La nave porta droni, l'aereo spia Usa e il sottomarino in avaria: intrigo russo nel cuore del Mediterraneo

l8217avaria sottomarino kilo iiSottomarino russo in avaria nel Mar Mediterraneo, perdite di carburante e rischio esplosione. «A bordo nessun tecnico» - II starebbe affrontando “seri problemi tecnici” nel Mar Mediterraneo, nell’ennesimo inconveniente che colpisce la Marina militare di Putin. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217avaria Sottomarino Kilo Ii