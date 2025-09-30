L’avaria di un sottomarino Kilo II e le strategie della flotta russa per restare nel Mediterraneo
Secondo quanto racconta il canale Telegram russo VChK-OGPU, un sottomarino classe Kilo II (o Kilo migliorata) appartenente alla Flotta del Mar Nero, il “Novorossijsk”, ha subito una grave avaria mentre era in navigazione per uscire dal Mediterraneo. A causa di danni al sistema di alimentazione il carburante si sarebbe diffuso direttamente nella sentina. Viene riportato che a bordo non ci sarebbero pezzi di ricambio per le riparazioni, né specialisti qualificati in grado di effettuarle, pertanto, dato che l’accumulo di carburante rappresenta un fattore di rischio esplosione elevato, a quanto risulta sarebbe stata presa la decisione di scaricare il carburante in mare. 🔗 Leggi su It.insideover.com
